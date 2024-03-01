Порвала с Прилучным и пустилась в «голые» танцы: с каким багажом Муцениеце подошла к 35-летию

Наблюдая за очередным скандалом, фанаты полагают, будто знаменитая актриса продолжает завидовать чужому счастью.

Агата Муцениеце призналась, что не ощущает праздник в свой 35-й день рождения, как это было в детстве. Своими впечатлениями актриса поделилась в личном блоге, опубликовав трогательный и несколько грустный пост с воспоминаниями о прошлом.

Грустный праздник

Юбилей артистка отметила 1 марта 2024 года. По словам Муцениеце, чем старше становится человек, тем меньше хочется праздновать день рождения и устраивать «фейерверки в свою честь» — с возрастом, по ее мнению, становится не так радостно.

«Наверное, больше всего мы ждем этот день в детстве, я помню как считала эти оставшиеся денечки до моего особенного дня!» — поделилась воспоминаниями знаменитость.

Теперь Муцениеце вместо бурных и роскошных празднеств предпочитает быть полезной. Актриса признается, что ей хочется верить, как в первый день весны зарождается новая жизнь.

Некоторые подписчики посчитали, что лирическое настроение артистки в день рождения связано с тем, что она до сих пор не обрела личное счастье и переживает тяжелый разрыв отношений с экс-супругом, актером Павлом Прилучным.

Она провела с ним много лет и, судя по всему, никак не может отпустить. Звездная пара громко развелась еще четыре года назад, бывший муж женился на Зепюр Брутян и даже стал отцом, однако Муцениеце до сих пор не забывает старую любовь.

Несостоявшаяся свадьба

Подробности истории любви и последовавшего разрыва Прилучного и Муцениеце известны, пожалуй, всем поклонникам. Актеры познакомились на съемках известного сериала «Закрытая школа».

Одна из главных ролей в проекте стала для актрисы судьбоносной — девушка не только обрела народную известность, но и нашла спутника, с которым, как ей казалось, проведет всю жизнь.

По иронии судьбы, молодые люди в сериале играли возлюбленных. Отношения на экране достаточно быстро переросли в настоящий роман — первый шаг сделал он, несмотря на то, что у нее уже были отношения.

Кстати, этот факт как раз не является широким достоянием общественности. Но это правда: в то время еще совсем юная артистка сблизилась со своим однокурсником во ВГИКе Артемом Алексеевым.

«Когда у Агаты и Артема закрутилось, никто не сомневался, что дело идет к свадьбе. Но потом все развалилось. На съемках „Закрытой школы“ она познакомилась с Пашей Прилучным и бросила Артема», — говорил знакомый с парой студент.

Развалившееся счастье

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В августе 2011 года возлюбленные узаконили свои отношения — актриса даже взяла фамилию мужа, оставив девичью в качестве сценического псевдонима. Торжество было тайным, и прошло в одном из столичных ЗАГСов без пышной церемонии и толпы гостей.

В начале 2013-го у счастливых супругов родился сын Тимофей, а весной 2016-го стало известно о новом прибавлении в семействе — на свет появилась девочка Мия. Слухи о проблемах в их отношениях появились летом 2018 года, когда та написала в личном блоге о том, что у них наступили трудные времена.

Окружающим союз артистов казался гармоничным, однако позже раскрылись грустные подробности личной жизни знаменитостей. Ими так активно делилась сама Муцениеце.

Например, по ее версии, Прилучный неоднократно устраивал дома скандалы, ревновал, употреблял спиртные напитки и порой даже распускал руки. Ссоры могли закончиться слишком «бурно».

Постоянные разборки

Развелись актеры в 2020 году, процесс сопровождался большим скандалом. Она стала публично обвинять отца своих детей в злоупотреблении алкоголем и агрессии, и даже несколько раз вызывала бывшего мужа в суд.

Сначала постаралась выписать «мажора» из своей квартиры в центре Москвы, в которую поспешила переехать вместе с детьми после развода. Затем требовала взыскать с него все потраченные средства на адвокатов, а после обвинила в неуплате алиментов.

А в январе уже 2024 года стало известно, что знаменитость снова подала иск на бывшего супруга. В этот раз звезда опять потребовала алименты и заявила, что хочет расторгнуть нотариальное соглашение.

Сейчас звезда планирует назначить экс-супругу сумму выплат в размере трети всех его доходов вплоть до 2031-го — времени, когда их старшему ребенку Тимофею исполнится 18 лет.

После сумма должна будет уменьшиться до 25%. Что касается нотариально заверенного документа, подписанного бывшими супругами после развода, Муцениеце считает его условия несправедливыми.

По некоторым данным, речь идет о 100 тысячах рублей ежемесячно на обоих детей. Артистка посчитала, что успешный актер может и должен платить больше.

Муцениеце после развода

После развода Прилучный достаточно быстро нашел новое счастье и женился на Брутян. Более того, у них уже растет обющий сын.

А вот Муцениеце пока что не может обрести любовь, уделяя внимание новой семье экс-мужа. Стоит отметить, что с Тимофеем и Мией у Брутян сложились дружеские и теплые отношения, она неоднократно заявляла, что считает детей мужа от первой супруги родными.

Вместе они проводят много времени, так как брат с сестрой часто гостят у отца с мачехой. Некоторые поклонники звезд уверены, что эта идиллия и раздражает Муцениеце, в которую она, в прочем, не очень-то верит.

По ее намекам, экс-супруг и его благоверная лишь изображают идеальную пару, «спекулируя детьми», каждый шаг которых, на самом деле, контролируют. Также она заявляла, что влюбленные якобы собирают чеки с каждой покупки для ее наследников.

А совсем недавно Муцениеце обвинила бывшего в том, что актер якобы запрещает Тимофею и Мие забирать домой к маме подаренные им вещи. Заступаться за благоверного пришлось самой Брутян.

Неудачная личная жизнь

Наблюдая за очередным скандалом, фанаты осторожно сознаются, что у них создается впечатление, будто знаменитая актриса продолжает завидовать чужому счастью и никак не может смириться с тем, что семейная жизнь у ее старой любви сложилась очень удачно. Сейчас она не состоит в отношениях и предпочитает не афишировать своих новых избранников, с которыми порой проводит время.

Муцениеце приписывали романы с ресторатором Владимиром Перельманом и стоматологом Александром Соколенко. Однако никакие слухи артистка не подтверждала и лишь продолжала подогревать интерес аудитории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце решила потратить на детей миллионы рублей.