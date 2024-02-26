Шах и мат, Брутян: Муцениеце решила потратить на детей миллионы рублей

Неужели на этот шаг звезду вдохновил недавний конфликт?

Несмотря на публичную перепалку с Зепюр Брутян, Агата Муцениеце наслаждается жизнью. Сейчас она находится загородом, отдыхая от суеты и негатива душой и телом.

И вот звезде пришла в голову мысль о покупке новой недвижимости для детей. Актриса хочет, чтобы у Мии и Тимофея было свое место жительства.

А именно - в Новой Москве, так как там и воздух свежий, и природа кругом. Да еще и инфраструктура под рукой.

«Я задумалась о том, что мне хочется, наверное, приобрести какую-то загородную недвижимость. Так как дом у меня есть, мне как будто бы хочется купить квартиру вне Москвы», — говорит звезда.

Вероятно, этот порыв связан с недавним скандалом между Муцениеце и Брутян, которая является новой женой Павла Прилучного. Звезды выясняют отношения, кто экономит на детях.

Муцениеце заявила, что Прилучный не разрешает ребятам забирать подаренные им вещи в дом к матери. Мачеха молчать не стала, заявив, что подарками Мия и Тимофей распоряжаются сами.

Как бы там ни было, наследники явно в плюсе: обе стороны сосредоточились на заботе о них. Муцениеце, помимо всего прочего, конфликт мотивировал еще больше заниматься спортом.

«Спорт, конечно, помогает выплеснуть весь негатив и злость. Если про меня говорят плохо, я просто становлюсь лучше», — намекает на недавний конфликт Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце унизила и растоптала Брутян на глазах у детей.

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