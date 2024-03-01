«Уже наигрался»: жена Алибасова рассказала о состоянии артиста

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 39 0

Супруга Алибасова прокомментировала состояние продюсера после госпитализации

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Продюсера группы «На-На» Бари Алибасова выписали из больницы.

На прошлой неделе основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпиталилировали в больницу. Сегодня стало известно о его выписке. По словам его супруги Елены, артист уже дома и строит планы на ближайшее время. Алибасов придерживается рекомендаций врача и старается не перенапрягаться.

Супруга артиста предположила, что причиной госпитализации мог стать его загруженный график в последнее время: много съемок, проектов.

«Он уже наигрался. И так много работает за компьютером. Иногда позволяет себе поиграть, но сейчас ему нельзя напрягаться, тем более в ночное время», — заявила Елена.

По ее словам, в дни госпитализации в больнице были заполнены почти все места. Бари Алибасова приняли не сразу.

«Я была в шоке — больница перегружена», — отметила супруга артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной госпитализации стал неподтвержденный инсульт.

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