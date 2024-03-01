Кто является отцом? Певица Юлия Михальчик родила второго ребенка

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 31 0

Певица Юлия Михальчик родила второго ребенка

Кто является отцом? Певица Юлия Михальчик родила второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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У знаменитости уже есть сын, которого зовут Александр.

Исполнительница хита «Лебедь белая» Юлия Михальчик стала мамой во второй раз в 39 лет. Об этом сообщает портал Hello.

При этом подробностей о радостном событии пока особо нет. Информации о поле малыша и имени, а также о том, кто является отцом, еще нет.

Отмечается, что о беременности знаменитости стало известно лишь на седьмом месяце. Михальчик не раз говорила, что любит оставлять подробности личной жизни в тайне.

Певица подтверждает информацию только после того, она появляется на просторах интернета. У знаменитости есть первенец, появившийся в первом браке — звезда назвала наследника Александром.

Ранее 5-tv.ru писал, что артист и звезда скандальных телешоу Гоген Солнцев недавно показал в личном блоге фото, на котором держал крошечную ручку малыша. На его безымянном пальце несложно было разглядеть обручальное кольцо.

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