В ЦБ планируют ввести четыре лимита на выдачу ипотеки

ЦБ планирует ввести четыре макропруденциальных лимита (МПЛ) на выдачу ипотеки. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности регулятора Евгений Румянцев на встрече с участниками Ассоциации банков России.

«Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два», — цитирует Румянцева «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Центробанк получит новые полномочия с 1 июля 2024 года. Первый лимит коснется кредитов на готовое жилье, а второй — строящегося под залог договоров долевого участия.

Остальные два лимита станут запасными. ЦБ пока что не планирует их задействовать.

Но они должны коснуться кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Также один из лимитов касается потребительских кредитов под залог жилья.

Все новые ограничения установят на основе показателя долговой нагрузки, первоначального взноса и параметра LTV (сумма кредита к стоимости обеспечения). Румянцев дополнил, что сроки ипотеки учитываться не будут.

Ранее 5-tv.ru писал про новые ограничения по выдаче льготной ипотеки.