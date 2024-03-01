Ковальчук и посол Белоруссии провели встречу в Курчатовском институте

Посол Белоруссии Дмитрий Крутой посетил НИЦ «Курчатовский институт» и встретился с его президентом Михаилом Ковальчуком. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в РФ.

В частности, Ковальчук и Крутой обсудили «атомную повестку», которая является одним из приоритетов партнерства Москвы и Минска, а также междисциплинарный подход в работе Курчатовского института. Кроме того, они обговорили фундаментальные исследования и конечные технологии НИЦ «Курчатовский институт».

Михаил Ковальчук и Дмитрий Крутой также не обделили вниманием такие темы, как текущее состояние российско-белорусского партнерства и детали реализации утвержденной на недавнем Высшем госсовете Стратегии научно-технологического развития Союзного государства РФ и Белоруссии до 2035 года.

«Мы благодарны российским партнерам за подключение нас к прорывным проектам мирового уровня. Курчатовский институт занимается также генетическими исследованиями в области промышленных биотехнологий и сельского хозяйства, синхротронными и нейтронными исследованиями и многим другим (интересным, конечно, для белорусских партнеров)», — отмечается в сообщении посольства Белоруссии в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук рассказал о впечатлениях от выставки «Политехнический музей — приближая будущее».