Если «верный друг» дал осечку: как вернуться к интиму после фиаско

Хочется, но колется? Многие слышали эту фразу и даже не задумываются, что она может напрямую относиться к половой жизни.

Словосочетание характеризует синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН). Люди, страдающие этим расстройством, часто совершают множество ошибок, проверяя себя и свои способности.

Это могут быть как измены, так и бесконечное самобичевание. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал 5-tv.ru, что это за синдром и как его перебороть.

С чего начинается синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи?

Корни развития синдрома растут из первой сексуальной неудачи мужчины или «осечки». Она никогда не происходит на пустом месте.

Среди распространенных причин врач-сексолог выделяет склонность к перфекционизму, тревожность, мнительность, негармонично пройденные этапы психосексуального развития.

Также в список причин относят увлеченность порнографией и негативные впечатления от начала половой жизни. Важная помеха — эмоциональная оценка всего происходящего в сексуальном плане.

«Часто женщины вольно или невольно подливают масло в огонь упреков. Это могут быть заблуждения на тему любви и способностей мужчины в постели», — объяснил Кульгавчук.

Окончательно могут добить сравнения с предыдущими сексуальными партнерами, а особенно фраза: «У меня это впервые, у всех все было нормально». Ведь мужчина, итак, находится в стрессовой ситуации, а тут еще и колкие сравнения не в его пользу.

А дальше все просто: закончили минусом, а это значит, что в следующий раз с него и начнем. Подступающие предательские мысли на тему того, что в следующий раз секс снова будет неудачным, снижают возбуждение.

Врач-сексолог заметил, что это будет похоже на народное «кликать беду», которое превратится в сексуальную беду на регулярной основе.

Дальше — хуже?

После неудачных опытов страдающий синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи только продолжит накапливать негативные ассоциации. Начнется бесконечная череда попыток «сдать» сексуальные экзамены.

Так называемое избегающее поведение — намного хуже. Оно заключается в том, что мужчина ищет способы избежать позора. В эти моменты месячные партнерши воспринимаются как радостный легальный отпуск.

«Иногда это алкоголизация, бегство в работу, поиск болезней или провоцирование ссор, чтобы потом иметь этот „отпуск“, потому что интим превратился в работу», — рассказал врач-сексолог.

Некоторые мужчины пытаются проверить свои возможности на «внешнем периметре». Нередко это заканчивается приобретением заболеваний передающихся половым путем (ЗППП).

Что делать до обращения к врачу?

Если у вас что-то не получается в постели с партнершей, проверьте, работает ли ваша система в «моно-режиме», посоветовал Кульгавчук. Так вы сэкономите время и деньги.

Для начала поговорите со своей девушкой, снимите с нее ее тревоги. Не спешите в постели и примите мысль, что в некоторые моменты все может пойти не так, как вы хотите.

Если у вас не получается самостоятельное решение проблемы, незамедлительно обращайтесь за помощью к специалисту. Накапливать негатив в сексуальных отношениях — не выход из ситуации.

Сейчас в медицине существуют эффективные и проверенные способы восстановить былую сексуальную силу. Чтобы начинать не с озабоченности, а с предвкушения.

К какому врачу обращаться?

Походы к непрофильным специалистам — одна из самых серьезных ошибок в борьбе с СТОСН. В поисках исключительно соматических причин или же, например, простатита, можно сдать сотни ненужных анализов.

В этом случае важно следовать здравому смыслу. Кульгавчук отметил, что пациенты с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи часто сообщают на приеме у врача, что при самостимуляции у них хорошая эрекция, но подкрепляют эти подробности буквально пачками медицинских обследований.

«Выясняется, что они потеряли полгода своей жизни. И часто еще от 100 до 200 тысяч рублей. На самом деле, они сами, в самом начале провели, скажем так, собственноручную диагностику. Но не сделали правильных, логичных выводов», — прокомментировал врач-сексолог.

Из этого можно было бы сделать вывод, что половая система работает, но не там, где нужно. И простатит тут совершенно ни при чем.

Многие люди, несмотря на наличие того же интернета, не всегда грамотны в сексуальной сфере. Они могут не знать, что решать проблемы с СТОСН нужно решать у профильного специалиста — сексолога.