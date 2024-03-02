Блокируют эрекцию: какие продукты запрещено есть мужчинам

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 44 0

Хирург Гадзиян назвал сахар и соевое масло ухудшающими потенцию продуктами

Блокируют эрекцию: какие продукты запрещено есть мужчинам

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

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Сохранить либидо помогут правильная диета и режим.

Чтобы сохранить на долгие годы мужское здоровье, необходимо внимательнее относиться к своему рациону. Ряд продуктов негативно влияет на потенцию, их исключение или значительное снижение объемов потребления — первые необходимые шаги в терапии, написал в Telegram-канале хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

В числе вредных продуктов, по словам доктора, находится сахар. Он способствует выработке инсулина, из-за которого снижается уровень тестостерона.

Последствия плачевны: хроническая усталость, депрессия, ожирение, низкое либидо, проблемы с суставами, повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Также стоит употреблять как можно меньше кукурузного, подсолнечного и соевого масел.

В них содержится много жирных Омега-6 кислот, блокирующих эрекцию. Как отметил Гадзиян, крайне вредны насыщенные жиры, а их предостаточно в фастфуде.

Чем чаще такие блюда в меню, тем выше вероятность ожирения и эректильной дисфункции. Кроме того, врач не рекомендует налегать на соль.

Она при обильном употреблении разрушает сердце, почки, сосуды и либидо. И самый опасный пункт — алкоголь, подчеркнул специалист.

Это депрессант, лишающий представителей сильного пока их потенциала. Проблемы с эрекцией возникают также из-за курения, стресса и нехватки сна.

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