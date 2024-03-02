Собянин: В прошлом году в Москве запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 25 0

Транспортная сеть постоянно совершенствуется в столице.

Собянин: В прошлом году в Москве запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

В 2023 году в Москве было запущено 30 новых маршрутов автобусов и электробусов. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале.

Кроме того, в столице появились более 100 новых остановок наземного транспорта, а более 180 существующих маршрутов были улучшены. Подчеркивается, что большинство из этих изменений были сделаны по просьбам москвичей.

«Для нас важно, чтобы как можно больше горожан могли пользоваться доступным и комфортным транспортом, поэтому работа не прекращается», — написал Собянин.

Как отмечается на сайте мэра, старые маршруты корректируются, а новые — запускаются, когда происходит изменение пассажиропотока, например, открываются новые социальные учреждения, транспортные объекты, дороги. Оценку транспортной доступности московских районов и всех важных объектов регулярно проводят специалисты Департамента транспорта.

Продолжается и модернизация самого транспорта. Так в 2023 году автобусы были заменены на экологические чистые электробусы на 39 маршрутах, а в 2024 новый вид транспорта вышел еще на две линии.

Напомнил мэр и про открытие третьего и четвертого центральных диаметров: МЦД-3 улучшил транспортную доступность 24 районов города, а МЦД-4 — 25.

Помимо этого, градоначальник отметил, что с 2011 года открытие новых станций и линий метро улучшило транспортную обстановку в 80 районах города, причем во многие из них подземный транспорт пришел впервые.

1 марта исполнился год с полного запуска Большой кольцевой линии. Как раскрыл Собянин, за этот период москвичи совершили 340 миллионов поездок по БКЛ, а ежедневно кольцом пользуются более 1,3 миллиона человек.

+1° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами
11:31
Не отдам! Панда Катюша сбежала из вольера и обняла любимую игрушку
11:11
«Это не только про боль»: всегда ли благотворительность требует финансов
10:55
Житель Киева больше 3 лет продавал яд, от которого умерли минимум 133 британца
10:39
Мэр Москвы рассказал, как людей с инвалидностью готовят к самостоятельной жизни
10:28
Ветеринар объяснил, чем никогда нельзя кормить собак

Сейчас читают

Появились кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
«Посмотрите, как они прыгают»: правда ли, что Стэнли Кубрик снял в павильоне высадку американцев на Луну
«Клоун и проходимец»: как Макрон умудрился стать худшим президентом в истории Франции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок