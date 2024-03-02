Не отдам! Панда Катюша сбежала из вольера и обняла любимую игрушку

Катюше «ускользать» не впервой — делает это она, пока сотрудники зоопарка меняли воду в поилке.

Маленькая звездочка панда Катюша не перестает смешить и умилять заботливых сотрудников Московского зоопарка. Озорная дочка Диндин никак не дает себя измерить, предпочитая осмотру игру с разноцветной гантелькой. Забавными кадрами в своем личном блоге поделилась генеральный директор учреждения Светлана Акулова.

Катюша стремительно растет и весит уже 14,8 килограмма. Но все же продолжает вести себя, как маленькая — кувыркаясь, пандочка старается уползти и не забыть свою оранжево-зеленую игрушку в форме гантели.

«Сбегает» Катюша достаточно часто — шестимесячной панде, как и любому ребенку, любопытным кажется все вокруг. Так, малышка ускользнула, пока киперы меняли воду в поилке.

«Все помнит, где есть место для побега. Ну, умна, ну, умна наша Катюша», — ласково посмеялась Светлана Акулова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша овладела новыми «боевыми приемами».