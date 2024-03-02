«Наш дракончик не выдержал»: ставшая мамой в четвертый раз Костенко оконфузилась на публике

Модель пребывает вне себя от счастья в новом статусе матери четверых детей.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов всегда мечтали о большой семье. После развода с Ольгой Бузовой футболист недолго искал свое счастье: за пять лет брака с моделью спортсмен успел четырежды стать отцом — его старшей дочери Милане пять лет, Еве — четыре, старший из двух сыновей Алексей отпраздновал двухлетие в октябре прошлого года, а две недели назад у пары родился еще один сын.

Самому младшему из всех своих детей Костенко уделяет особое внимание: крошка еще не окреп и очень нуждается в родительском присутствии. Одним из трепетных, но слишком интимных моментов блогер поделилась в соцсетях.

Многодетная Анастасия Костенко показала, как кормит новорожденного сына спустя полгода после пластической операции. Instagram* / kostenko.94

В личном микроблоге Костенко опубликовала снимок, на котором показывает, как кормит грудью малыша. Вот только нюанс оказался в том, что знаменитость около года назад сделала пластическую операцию. Согласно заветам врачей, в большинстве случаев кормить ребенка грудью при наличии силикона в груди просто невозможно. Саму многодетную модель сей факт совсем не смутил.

«В общем, пока фотографировались, наш дракончик не выдержал. Теперь я, можно сказать, официально мать дракона», — отметила обладательница титула «Вице-мисс Россия-2014».

В Сети знаменитость публично высмеяли, заявив, что в погоне за образом «идеальной мамочки» Костенко забыла о важных нюансах.

«Разве можно кормить грудью, когда она искусственная», «Откуда там взяться молоку, если там силикон?», «Постановочное фото», «Слишком интимный момент», «Все сокровенное напоказ», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Костенко показала фигуру сразу после четвертых родов.

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