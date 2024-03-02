«Практически идеальный продукт»: ученый развеял миф о вреде макарон

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 49 0

Ученый Кандроков: макароны являются идеальным продуктом по соотношению БЖУ

«Практически идеальный продукт»: ученый развеял миф о вреде макарон

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

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Оказалось, что макаронные изделия могут быть хорошим источником полезных микроэлементов.

Макаронные изделия не всегда вредят фигуре. На самом деле — это идеальный продукт для организма по соотношению белков, жиров и углеводов. Об этом рассказал доцент кафедры «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, диетологи и специалисты дают четкие рекомендации и советы касаемо нужного количества микроэлементов так необходимых человеку. Наш организм должен получать около 45-65% энергии из углеводов, примерно 10-30% из белков и где-то 20-35% из жиров.

«То есть ежедневное употребление углеводов должно быть в 1,2–6,5 раз больше, чем белка. И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 граммов к 7,7 граммам, то есть соотношение — 5:1», — заметил Роман.

Он объяснил, что содержание белка в макаронах достигается за счет яиц и пшеницы. В изделиях из муки твердых сортов может быть около 13% вещества. Кроме того, качественная паста также содержит в себе такие полезные микроэлементы, как кальций, железо, магний, фосфор, калий и другие.

Тем, кто особо внимательно следит за фигурой, специалист посоветовал отдать свое предпочтение цельнозерновым макаронам с более высоким содержанием клетчатки — эти изделия полезны для пищеварения.

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«Практически идеальный продукт»: ученый развеял миф о вреде макарон

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