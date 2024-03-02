За полтора часа в тестовом голосовании приняли участие 400 тыс. человек

Началось тестовое голосование перед выборами Президента России. Оно продлится с 10:00 до 14:00. Гражданам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?»

Участвовать в тестовом голосовании могут совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице. Москвичи узнают об особенностях электронного голосования, а разработчики протестируют корректность работы всех систем.

Голосование пройдет на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах Москвы. Их оборудуют точно так же, как и в день выборов. Принять участие в онлайн-тестировании могут только пользователи, имеющие полную учетную запись на mos.ru. Проверить доступные вам способы голосования (онлайн или с помощью электронных терминалов) можно в личном кабинете.

Для того чтобы убедиться, что сотрудники и оборудование готовы к экстренным ситуациям, на некоторых участках проведут стресс-тесты. Например, специально отключат связь или электричество, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации.

Подробнее о тестовом голосовании

Выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

При выборе электронного формата голосования москвичи смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» и получить в качестве награды дополнительные баллы или умную колонку. Избиратели, которые выберут онлайн-голосование, смогут получить дополнительные поощрения. Для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, предусмотрены гарантированные призы — так же, как и для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Родители несовершеннолетних детей могут выиграть билет для всей семьи в парк развлечений, а семейные пары — до 100 тысяч призовых баллов. Больше информации — на странице проекта.