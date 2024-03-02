Более полумиллиона москвичей уже протестировали систему электронного голосования

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Из них электронные бюллетени получили 446 616 человек.

Более полумиллиона москвичей уже протестировали систему электронного голосования

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

Уже полмиллиона москвичей приняли участие в тестировании системы электронного голосования перед выборами президента РФ, сообщается в официальном Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году.

«Полмиллиона человек в первые два часа голосования — беспрецедентная цифра», — заявил руководитель штаба Вадим Ковалев.

По его словам, в штабе не сомневались, что число желающих протестировать систему электронного голосования будет большим.

Ковалев подчеркнул, что текущее тестовое голосование побило рекорд 2022 года, когда в нем приняли участие почти 460 тысяч человек.

В рамках тестового голосования, которое продлится с 10:00 до 14:00, гражданам предложили ответить на вопрос, «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Принять участие в тестирования могут только пользователи, которые имеют полную учетную запись на сайте mos.ru.

Как сообщается на сайте правительства Москвы, тестовое голосование проходит на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах столицы, которые оборудованы таким же образом, как и в день предстоящих выборов.

Ранее, 25 февраля, в России стартовало досрочное голосование на выборах президента. Оно проходит в отдаленных и труднодоступных районах страны, где нет постоянного транспортного сообщения.

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