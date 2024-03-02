Власти Германии запереживали из-за более масштабной утечки внутренних разговоров

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Spiegel: МО ФРГ опасается утечки еще и других внутренних переговоров

Власти Германии запереживали из-за более масштабной утечки внутренних разговоров

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Офицеры вели обсуждение на уязвимой к прослушке платформе.

Министерство обороны Германии переживает, что в сети могут попасть и другие внутренние переговоры, как это случилось с записью беседы немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. Об этом пишет Der Spiegel.

«В Минобороны встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», — говорится в публикации.

По данным издания, многие переговоры Минобороны ФРГ и бундесвера проводятся на платформе WebEx. Ей же воспользовались и офицеры, беседу которых слили. Отмечается, что эта платформа может быть уязвима к прослушке.

Также Spiegel предполагает, что запись была сделана в Сингапуре. Там находился один из офицеров, о чем и сказал в начале разговора.

Накануне, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян распространила полную расшифровку беседы высокопоставленных сотрудников армии ФРГ об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, произошла 19 февраля. В частности, обсуждалось количество таких снарядов для атаки и результативность этого нападения.

В беседе принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Подробнее об их обсуждении читайте в нашем материале. В Германии инициировали проверку после перехвата сообщений немецких ВВС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала задать вопросы министру иностранных дел Германии Анналене Бербок по планам Берлина ударить по Крымскому мосту. Беседу офицеров прокомментировал и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, запись разговора военных ФРГ поразительна, но РФ знает о НАТО на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии назвали безумным канцлера Олафа Шольца из-за записи беседы военных.

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