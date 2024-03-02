Сергей Собянин открыл лучший в Европе всесезонный дворец тенниса

На территории олимпийского комплекса «Лужники» открыли дворец тенниса. Торжественную церемонию посетил Сергей Собянин.

«Сегодня большой праздник для любителей большого тенниса, для спортсменов. В „Лужниках“, в Москве, возведен настоящий дворец большого тенниса, пожалуй, лучший не только в России, но и в мире. Помимо 15 первоклассных корпусов, здесь есть плавательный бассейн, места для занятий сквошем, малым теннисом, бадминтоном и так далее. Здесь можно целыми днями проводить время, заниматься спортом, отдыхать. И конечно, это будет большим подспорьем для наших непрофессиональных спортсменов, для занятий и подготовки на мировом уровне наших будущих чемпионов», — сказал Мэр Москвы.

Строительство дворца тенниса стало знаковым проектом возрождения олимпийского комплекса «Лужники», который исторически был одним из главных центров развития спорта в нашей стране. Объект расположен по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 5б. Рядом находится здание Олимпийского комитета России и спортивный зал «Дружба», в пешей доступности — станция метро «Воробьевы горы».

Пятиэтажное здание площадью 36 тысяч квадратных метров сконструировано в виде призмы. Впервые для создания такого архитектурного объекта использовали наклонное витражное остекление. С верхних этажей открывается живописный вид на Москву-реку и Нескучный сад.

«Во Дворце 15 крытых кортов с покрытием hard, три крытых корта для падел-тенниса и четыре площадки для игры в сквош. Установлено спортивное оборудование мирового уровня. На прилегающей территории — семь кортов с грунтовым покрытием, два корта для падел-тенниса и площадка для пляжного тенниса», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Во дворце можно не только заниматься теннисом и другими видами спорта, но и отдыхать и восстанавливаться после тренировок. В здании расположен 25-метровый бассейн и термальный комплекс, центр развития с тренажерным залом, зоны для занятий настольным теннисом, бадминтоном, стретчингом, сайклингом и греблей, а также конференц-зал для проведения семинаров и обучения тренеров. Помимо этого, в комплексе есть ресторан и кафе здорового питания, спортивные магазины, раздевалки, зоны отдыха, а также парковка на 163 машино-места.