В Турции сообщили о взрыве на газопроводе в Стамбуле

Сейчас в районе инцидента отключена подача газа и электричества.

На севере Стамбула в районе Султангази прогремел взрыв на газопроводе. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

По данным журналистов, происшествие произошло в результате короткого замыкания электрических кабелей. Возгорание пожарным удалось потушить в течение 15 минут.

Но за это непродолжительное время он затронул балконы соседних домов, рассказал очевидец. После случившегося власти временно отключили подачу газа и электричества.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главной линии газопровода в иранском Боруджене.

Мэр города Фатах Кареми уточнил, что пожар продлится, пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем топлива. Пока подача газа из Боруджена в другие области Ирана была временно прекращена.