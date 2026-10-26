У десятилетней девочки обнаружили шестимесячную беременность: задержан отчим

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 64 0

Ребенка привезли в больницу с болями в животе, после чего полиция начала расследование предполагаемого сексуального насилия в семье.

10-летняя девочка забеременела от отчима — подробности

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Metro: 10-летняя девочка пожаловалась на боль в животе и оказалась беременна

У десятилетней девочки, поступившей в больницу с болями в животе, обнаружили беременность сроком около шести месяцев. Об этом сообщает Metro.

Ребенка обследовали медики в аргентинском Сантьяго-дель-Эстеро. Подозрения о беременности возникли после того, как мать сообщила врачам, что у дочери некоторое время отсутствуют менструации.

По данным источников в полиции, девочка могла подвергнуться сексуальному насилию со стороны 33-летнего отчима в семейном доме. Подозреваемого задержали по месту жительства. Правоохранители также изъяли его мобильный телефон.

Бабушка пострадавшей в беседе заявила, что ранее просила мать ребенка не оставлять дочь наедине с этим мужчиной. По ее словам, пара познакомилась по телефону, а сам мужчина не вызывал у нее доверия.

Учительница девочки рассказала, что ученица не жаловалась ей на боль и не сообщала о проблемах с отчимом.

«Она тихая девочка, делает уроки… Я никогда не замечала за ней странного поведения, и у нее никогда не было срывов», — сказала педагог.

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