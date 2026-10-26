Инженер, а не художник: интересные факты о Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи не считал себя художником и увлекался кулинарией

Известный ученый эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, получивший наибольшую известность в современном мире как художник, себя таковым не считал. Это и еще несколько интересных фактов о нем собрало информационное агентство URA.RU.

Сам да Винчи, несмотря на то, что ценил живопись и, очевидно, в ней преуспел, себя воспринимал в первую очередь как инженера и исследователя, а не как художника. Творчество, судя по записям творца, для него было лишь способом понять устройство мира.

Он занимался разработкой разных приспособлений и машин, некоторые из которых, опередили эпоху самого да Винчи. В его бумагах можно найти проекты летательного аппарата с машущими крыльями, парашюта, водолазного костюма, прототипа танка, подъемных механизмов и устройств для осушения земель.

Кроме того, он разработал прототип вертолета. В его записях есть эскиз летательного аппарата, очень напоминающего это воздушное судно. Конструкция состояла из круглой платформы, центрального вертикального стержня и большого спирального винта, созданного из льняного полотна, пропитанного крахмалом, на каркасе из тростника и проволоки. Диаметр винта составлял около 4,5–пять метров. По замыслу да Винчи, быстрое вращение должно было «ввинчивать» машину в воздух и создавать подъемную силу.

Идея изобретателя так и не была реализована, но она считается первым ясно сформулированным замыслом вертикального взлета, за счет винта.

Кроме того, Да Винчи изучал анатомию человека. Для того чтобы с большей точностью изображать мышцы и движения человека, он вскрывал тела. По его собственным записям, он изучил более 30 тел женщин и мужчин разного возраста: от столетнего старика до четырехмесячного плода. Изначально он работал во флорентийском госпитале Санта-Мария-Нуова. Позже получил доступ к телам в Милане, Павии и Риме.

Для понимания работы кровотока в теле человека он сделал стеклянные модели аорт. Также считается, что да Винчи одним из первых описал атеросклероз. Вскрыв того самого столетнего мужчину, он пришел к выводу, что смерть наступила из-за изменений сосудов, питавших сердце и ноги.

Известно, также, что да Винчи увлекался кулинарией. В его записных книжках встречаются не только наброски, но и списки продуктов с ценами, заметки о качестве еды и вина, рассуждения о влиянии питания на здоровье. В его библиотеке были обнаружены поваренная книга и труд Бартоломео Платины «Об истинном удовольствии и благе здоровья».

Также он 13 лет организовывал пиры и праздники при дворе миланского герцога Людовико Сфорца. Изобретатель не только продумывал меню, но и занимался оформлением зала, костюмов гостей и подбором музыки, но и проектировал кухонные механизмы, вроде самовращающегося вертела, мясорубки, приспособления для нарезки яиц и прототипа штопора.

Кроме того, приблизительно в 1473 году да Винчи якобы работал в таверне «Три улитки» во Флоренции и, после того как большинство поваров отравилось, временно возглавил кухню.

По разным оценкам, до наших дней дошло от 17 до 22 картин Леонардо, из которых четыре остались незавершенными.

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