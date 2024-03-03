Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свои системы ПВО

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 14 0

Ее отзыв связан с тем, что «она нужна им в другом месте».

Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свои системы ПВО

Фото: Ludovic Marin / AP / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Италия планирует отозвать из Словакии систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны», — сказал он в соцсетях.

Политик добавил, что Италия одолжила стране систему ПВО на год. Ее отзыв связан с тем, что «она нужна им в другом месте».

Премьер отметил, что предыдущее правительство Словакии решило передать Украине работоспособную российскую систему ПВО С-300. Затем в стране ненадолго появились американские ЗРК Patriot, однако потом их отозвали.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Василий Небензя прокомментировал планы Запада поставить F-16 Украине.

-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:31
Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свои системы ПВО
4:16
Необратимые процессы: всего один витамин привел к смерти 89-летнего мужчины
4:01
Адское пекло: в каких регионах ожидается рекордная жара в 2024 году
3:47
Все гораздо серьезнее: всплыли новые подробности о секретных базах ЦРУ на Украине
3:33
«Опасаюсь»: сын Булановой забил тревогу из-за молодого мужа матери
3:19
Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины

Сейчас читают

Появилось видео перестрелки подразделений ФСБ и боевиков в Ингушетии
Тело звезды фильма «Хождение по мукам» Аллы Богиной нашли в московской квартире
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок