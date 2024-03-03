Италия планирует отозвать из Словакии систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны», — сказал он в соцсетях.

Политик добавил, что Италия одолжила стране систему ПВО на год. Ее отзыв связан с тем, что «она нужна им в другом месте».

Премьер отметил, что предыдущее правительство Словакии решило передать Украине работоспособную российскую систему ПВО С-300. Затем в стране ненадолго появились американские ЗРК Patriot, однако потом их отозвали.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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