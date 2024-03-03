Атаковали всю неделю: эксклюзивные кадры последствий ударов ВСУ по Энергодару
Корреспондент Тимашев показал кадры последствий ударов ВСУ по Энергодару
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что сейчас происходит в городе и на территории Запорожской АЭС в частности?
Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Энергодар в Запорожской области.
Отмечается, что взрывы в Энергодаре гремели почти всю неделю. Продолжая обстреливать территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), боевики ВСУ пока воздерживаются от ударов по самой станции.
На данный момент энергоблок находится в состоянии горячего останова — он работает только на теплообменник, который питает весь Энергодар. За температурным режимом, работой оборудования и остальными показателями следят на специальном щите управления.
Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.
Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.
Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.
Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.
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