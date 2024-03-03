Атаковали всю неделю: эксклюзивные кадры последствий ударов ВСУ по Энергодару

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 072 0

Корреспондент Тимашев показал кадры последствий ударов ВСУ по Энергодару

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Что сейчас происходит в городе и на территории Запорожской АЭС в частности?

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Энергодар в Запорожской области.

Отмечается, что взрывы в Энергодаре гремели почти всю неделю. Продолжая обстреливать территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), боевики ВСУ пока воздерживаются от ударов по самой станции.

На данный момент энергоблок находится в состоянии горячего останова — он работает только на теплообменник, который питает весь Энергодар. За температурным режимом, работой оборудования и остальными показателями следят на специальном щите управления.

Читайте также

Боевики в Ингушетии пытались сбежать из окна по связанным простыням

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года сам главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало Зеленского.

-2° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Вернись, я все прощу? Забывшая обо всех обидах Асмус пытается вернуть Харламова
8:58
Почти единогласно: в США Трампу предрекли победу в Айдахо с 85% голосов
8:46
МИД РФ с правительством КНР обсудили решение конфликта на Украине
8:28
Хрящи ушей, кусок ребра и часть со лба: тяжелобольная Казьмина вышла в свет с новым носом
8:15
ВС России предотвратили попытку ротации ВСУ в районе Угледара
7:51
Несмотря на козни Запада: молодежь со всего мира приехала на ВФМ в Россию

Сейчас читают

Атаковали всю неделю: эксклюзивные кадры последствий ударов ВСУ по Энергодару
Появилось видео перестрелки подразделений ФСБ и боевиков в Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок