«Очень плохие новости»: Виктория Боня вышла на связь с поклонниками

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 50 0

Виктория Боня заявила, что у нее есть очень плохие новости

«Очень плохие новости»: Виктория Боня вышла на связь с поклонниками

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Знаменитость сделала интригующее заявление.

Телеведущая и звезда «Дома-2» Виктория Боня заинтриговала своих поклонников странной записью, которую опубликовала в социальных сетях. Судя по одной короткой фразе, в жизни знаменитости наметились не самые простые времена.

Виктория, привыкшая рассказывать подписчиками практически обо всех аспектах своей жизни, не стала изменять себе и в этот раз.

«У меня очень плохие новости», — гласит лаконичная надпись на черном фоне, которую Боня опубликовала в личном блоге в ночь на 3 марта 2024 года.

Однако знаменитость пока не спешит раскрывать все детали этого, как предполагается, неприятного известия. И верным фанатам или просто зрителям остается догадываться, что же именно случилось у Бони.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как оскандалившуюся Викторию Боню отказались пускать в Монако. Что же произошло?

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