Глава киевского режима выдвинул предложения по мирному урегулированию конфликта.

Владимир Зеленский хочет монополизировать право на мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Глава киевского режима, законодательно отказавшийся от переговоров с Москвой, выдвинул собственную «формулу мира» из десяти пунктов, где интересы России, в принципе, не учитываются. Ряд западных стран уже выразил поддержку этим планам.

«Стремление Зеленского при поддержке Запада монополизировать право на мирные планы урегулирования контрпродуктивно! Это не более чем еще один способ затянуть кровопролитие», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил о неспособности понять поведение союзников Украины.