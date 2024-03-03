Собянин рассказал, как в Москве реализуют нацпроект «Производительность труда»

К национальному проекту «Производительность труда» присоединилось более 170 обрабатывающих предприятий столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Под руководством экспертов компании выравнивают занятость своих сотрудников, совершенствуют логистику, корректируют размеры партий, сокращают уровень производственного брака и многое другое», — написал Мэр Москвы.

В среднем участники проекта смогли увеличить объемы производства на 54 процента, сократить время рабочих процессов на 36 процентов и снизить количество неиспользуемых запасов на 37 процентов. Например, один из производителей ускорил выпуск геля для УЗИ, а другой — пуховых курток.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Москве с начала 2022 года. До конца 2024-го в нем смогут принять участие более 400 предприятий.