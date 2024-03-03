Главное — подобрать ключ: Вован и Лексус раскрыли секрет успеха своих розыгрышей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Пранкеры Вован и Лексус: успех розыгрыша зависит от степени уязвимости политика

Главное — подобрать ключ: Вован и Лексус раскрыли секрет успеха своих розыгрышей

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Успешная стратегия розыгрышей прославила российских пранкеров на весь мир. В чем кроется главный козырь Вована и Лексуса?

Чтобы разыграть любого политика, нужно найти к нему подход и суметь разговорить. Таким «секретом мастерства» поделились знаменитые пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

«Чувствительные точки нужно находить. Чем их больше, тем он к тебе больше становится расположен. Дальше, когда подобрал к нему „ключ“, можешь эти окна больше раскрывать», — пояснил Лексус.

В пример он привел розыгрыш бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, с которым пранкеры связались от имени президента Украины Владимира Зеленского и украинских пилотов.

«Все знаем, что из себя представляет Буш-младший: это „ковбой“, с которым можно вести себя как с приятелем — он это ценит, эту фамильярность, и этим можно пользоваться… Мы сразу поняли, что вот на такое он клюнет», — заявил Лексус.

При этом, отметил Лексус, с другим политиком такая схема могла бы не сработать.

Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на II Международном фестивале документального кино «RT. Док: Время героев» Лексус раскрыл главный принцип, по которому они с Вованом выбирают очередную «жертву» розыгрыша. По его словам, самое важное — чтобы человек был интересным.

Свою деятельность пранкеры приравнивают к журналистскому расследованию, в ходе которого они выступают как режиссеры, документалисты и журналисты.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. Мировой столицей участников в возрасте от 14 до 35 лет стала федеральная территория «Сириус», которая в ближайшую неделю будет домом для 20 тысяч лидеров из 180 стран.

Они займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Во всех вопросах им помогут пять тысяч волонтеров из разных государств — запланировано более 50 мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал проходящий в Сочи Всемирный фестиваль молодежи борьбой за будущее.

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