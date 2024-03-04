Отдых в Турции для россиян может подорожать из-за санкций Запада

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 42 0

В АТОР рассказали, сильно ли отдых за рубежом ударит по карманам граждан РФ в грядущем летнем сезоне.

Отдых в Турции для россиян может подорожать из-за санкций Запада

Фото: www.globallookpress.com / Martin Siepmann

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Цены на туры в Турцию могут вырасти для россиян из-за санкций, поскольку в настоящее время западные страны усиливают санкционное давление на сотрудничающие с РФ иностранные банки. Об этом заявил в беседе с телеканалом «Звезда» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

«Ситуация вряд ли приведет к серьезным проблемам с туристическим летним сезоном в Турции. Это приведет к некоему увеличению себестоимости тура либо удлинению цепочки оплат», — сообщил он.

По мнению эксперта, подорожание туров не будет значительным. При этом Мурадян подчеркнул, что Министерство экономического развития России следит за обстановкой и поддерживает связь с туроператорами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россиянин лишился 500 тысяч рублей из-за отмены рейса в Турцию.

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