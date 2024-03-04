Никаких лекарств: как восстановить кости при остеопорозе

Реабилитолог поделился секретом здоровых костей.

Один из самых эффективных методов укрепления костей — простые приседания. Благодаря этому можно вылечить даже остеопороз, не используя лекарственные препараты. Об этом в беседе с aif.ru рассказал реабилитолог Александр Шишонин.

Остеопороз — это заболевание, при котором кости становятся хрупкими из-за потери костной ткани. Происходит нарушение обмена кальция в организме, из-за чего кости теряют свою плотность и становятся более подверженными переломам.

Эксперт утверждает, что регулярные приседания помогают стимулировать образование новой костной ткани, а также укреплять существующую. Он рекомендует начать делать приседания с небольшого числа повторений и постепенно увеличивать интенсивность, приспосабливаясь к своим возможностям. Особое внимание следует уделить правильной технике выполнения этого упражнения, поэтому перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с тренером.

Равновесие также играет важную роль в укреплении костей, и в этом помогает ежедневная тренировка шеи. Специалист отмечает, что основной причиной переломов являются падения, когда человек не может сохранить устойчивость.

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