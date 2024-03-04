Никаких лекарств: как восстановить кости при остеопорозе

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Реабилитолог Шишонин: приседания помогут справиться с остеопорозом

Никаких лекарств: как восстановить кости при остеопорозе

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Реабилитолог поделился секретом здоровых костей.

Один из самых эффективных методов укрепления костей — простые приседания. Благодаря этому можно вылечить даже остеопороз, не используя лекарственные препараты. Об этом в беседе с aif.ru рассказал реабилитолог Александр Шишонин.

Остеопороз — это заболевание, при котором кости становятся хрупкими из-за потери костной ткани. Происходит нарушение обмена кальция в организме, из-за чего кости теряют свою плотность и становятся более подверженными переломам.

Эксперт утверждает, что регулярные приседания помогают стимулировать образование новой костной ткани, а также укреплять существующую. Он рекомендует начать делать приседания с небольшого числа повторений и постепенно увеличивать интенсивность, приспосабливаясь к своим возможностям. Особое внимание следует уделить правильной технике выполнения этого упражнения, поэтому перед началом тренировок рекомендуется проконсультироваться с тренером.

Равновесие также играет важную роль в укреплении костей, и в этом помогает ежедневная тренировка шеи. Специалист отмечает, что основной причиной переломов являются падения, когда человек не может сохранить устойчивость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие упражнения помогут в борьбе с гипертонией.

-3° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.33
0.49 98.72
0.18
Шесть знаков зодиака получат щедрый подарок от Вселенной: гороскоп на вес...

Последние новости

2:04
Сделала это до встречи с мужем: зачем Татьяна Буланова заморозила яйцеклетки
1:49
Никаких лекарств: как восстановить кости при остеопорозе
1:34
Блеснет красотой: дочь Орнеллы Мути станет моделью на Московской неделе моды
1:19
Супруга больного раком Карла III взяла передышку из-за проблем во дворце
1:05
Отдых в Турции для россиян может подорожать из-за санкций Запада
0:50
«Люблю и любима»: Ольга Бузова намекнула на новые отношения

Сейчас читают

Музыканта Пророка Санбоя задержали на концерте в Петербурге
Политолог заявил о подтверждении Писториусом подлинности записи офицеров ФРГ
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок