Всё не просто так: Асад пояснил, как Россия влияет на баланс сил в мире

Сирийский лидер Башар Асад прокомментировал изменения геополитического устройства.

Решения Владимира Путина возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс в мире. С таким заявлением выступил президент Сирии Башар Асад в эфире одного из федеральных каналов.

По мнению сирийского лидера, речь идет не только о долгосрочной перспективе положения РФ в вопросе отношения с другими государствами, но и геополитическом устройстве мира как такового.

«Если смотреть на данную тему в плане мирового баланса сил, то и здесь нельзя разъединить Россию и решения ее руководства. Решения, принятые президентом Путиным, возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс», — подчеркнул Асад.

Президент Сирии также подчеркнул, что Дамаск внимательно наблюдает за предвыборными событиями в России, отметив, что, как и прежде, отдает предпочтение действующей власти в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ожидают от визита Путина власти Турции.