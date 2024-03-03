Всё не просто так: Асад пояснил, как Россия влияет на баланс сил в мире

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 194 0

Асад: решения Путина возвращают Россию на международную арену

Всё не просто так: Асад пояснил, как Россия влияет на баланс сил в мире

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сирийский лидер Башар Асад прокомментировал изменения геополитического устройства.

Решения Владимира Путина возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс в мире. С таким заявлением выступил президент Сирии Башар Асад в эфире одного из федеральных каналов.

По мнению сирийского лидера, речь идет не только о долгосрочной перспективе положения РФ в вопросе отношения с другими государствами, но и геополитическом устройстве мира как такового.

«Если смотреть на данную тему в плане мирового баланса сил, то и здесь нельзя разъединить Россию и решения ее руководства. Решения, принятые президентом Путиным, возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс», — подчеркнул Асад.

Президент Сирии также подчеркнул, что Дамаск внимательно наблюдает за предвыборными событиями в России, отметив, что, как и прежде, отдает предпочтение действующей власти в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ожидают от визита Путина власти Турции.

+1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Шесть знаков зодиака получат щедрый подарок от Вселенной: гороскоп на вес...

Последние новости

19:58
Ударов по мирным не было? В ЦАХАЛ озвучили свою версию инцидента с сотней погибших в Палестине
19:46
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
19:39
Первый тревожный звоночек: две порции алкоголя в неделю могут быть симптомом этого заболевания
19:30
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета ранило подростка
19:21
Самый жуткий обычай прошлого: зачем предки делали прижизненные фото умерших
19:09
Собянин рассказал, как в Москве реализуют нацпроект «Производительность труда»

Сейчас читают

Звезда сериала «Парни» Пол Уд умер после операции на мозге
Жива или нет? Таролог рассказала о состоянии принцессы Миддлтон после операции
«Очень плохие новости»: Виктория Боня вышла на связь с поклонниками
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок