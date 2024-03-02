«Новая страница»: в Турции рассказали, что ожидают от визита Путина

|
Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Журналист Четин: Путин может организовать встречу Эрдогана и Асада в Москве

«Новая страница»: в Турции рассказали, что ожидают от визита Путина

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Когда состоится поездка?

Президент России Владимир Путин может в ходе визита в Анкару обсудить организацию встречи в Москве лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Об этом написал журналист телеканала Habertürk Четинер Четин на странице в соцсети X.

«Путин скоро приедет в Турцию, чтобы организовать встречу Х. Б. Эрдогана и Башара Асада в Москве и определить дату», — написал он.

Четин добавил, что сейчас в отношениях Турции и Сирии «открывается новая страница». На фоне дискуссий на дипломатическом форуме в Анталье кулуарная дипломатия решительно пытается урегулировать иные вопросы.

В начале февраля сообщалось, что Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшее время. Глава турецкого МИД Хакан Фидан поделился, что деловая беседа президента России с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будет включать в себя обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, в том числе, события в Сирии и конфликт в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке визита Путина в Турцию. По его словам, поездка состоится в обозримом будущем.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.33
0.49 98.72
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:04
Шесть человек обратились к медикам за помощью из-за взрыва в Петербурге
12:51
Минус одна: войска РФ беспилотником «Ланцет» уничтожили словацкую гаубицу Zuzana
12:46
Никакой ценности не представляет: скандального принца Гарри оставили без охраны
12:27
Жена Байдена пристыдила Трампа за недостойное поведение с женщинами
12:01
«Новая страница»: в Турции рассказали, что ожидают от визита Путина
11:52
Теперь понятно: новый главком ВСУ нашел виновных в провалах украинцев на фронте

Сейчас читают

Житель Киева больше 3 лет продавал яд, от которого умерли минимум 133 британца
Появились кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге
«Посмотрите, как они прыгают»: правда ли, что Стэнли Кубрик снял в павильоне высадку американцев на Луну
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок