Супруга больного раком Карла III взяла передышку из-за проблем во дворце
Королева Камилла внезапно решила уехать на некоторое время из Англии.
Фото: www.globallookpress.com / Pool
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Супруга британского короля Карла III — Камилла — на фоне череды неприятностей во дворце выполняла роль старшего члена королевской семьи. Видимо, она так устала, что решила взять краткосрочный отпуск. На время она даже покинет Англию. Куда именно — неизвестно.
Как выяснил портал eonline.com, у Камиллы не запланировано никаких королевских обязанностей до 11 марта. Весь объем монарших обязанностей в это время ложится на плечи принца Уильяма.
Сам Карл III в настоящее время полностью погружен в лечебный процесс — недавно у него обнаружили рак. Из-за диагноза ему пришлось отказаться от части своих обязанностей.
Ранее 5-tv.ru писали, как может сложиться дальнейшая судьба Камиллы после смерти супруга Чарльза.
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