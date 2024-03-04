Это было нечто! В Казани завершились «Игры будущего»

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В Казани завершились «Игры будущего»

Фото, видео: © РИА Новости / Нафис Сиразетдинов; 5-tv.ru

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Церемония закрытия прошла в формате фиджитал-концерта.

В Казани завершились «Игры будущего». Красочная церемония закрытия прошла в формате фиджитал-концерта. Вместе с известными артистами на сцене выступили цифровые исполнители.

Первый международный мультиспортивный турнир проходил почти две недели. За соревнованиями следили зрители более ста государств. Турнир собрал более двух тысяч участников. Победителями и призерами первых Игр стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, а также государств Латинской Америки. Следующие «Игры будущего» пройдут уже в 2025 году.

«Два президента Казахстана и Узбекистана заявили о своем желании принять вторые „Игры будущего“. Но есть также ряд стран не этого региона, которые также проявили интерес. И не только руководители стран, но, самое главное, и спортивное сообщество к этому формату соревнований», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели более одного миллиарда человек.

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