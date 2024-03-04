Пушков назвал два тревожных сигнала после утечки беседы немецких офицеров

Обнародование разговора офицеров бундесвера вызвала возмущение и негодование общественности в Германии. Алексей Пушков проанализировал реакцию ФРГ.

Реакция Германии на утечку беседы высокопоставленных военных, которые не так давно обсуждали атаку на Крымский мост, показывает, что военные круги страны «вновь рвутся в бой». Такое заявление сделал сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Государственный деятель отметил, что в ФРГ возмущение и негодование вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью ракет Taurus, а обнародование расшифровки разговора. Пушков также подчеркнул, что решение о поставке немецких ракет еще не было принято руководством Германии.

«Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущенных не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров. Это крайне тревожно, поскольку сам факт обсуждения является не „ориентацией для правительства“ ФРГ, а отражает две очень важные вещи», — написал сенатор.

Во-первых, по мнению Пушкова, немецкие офицеры убеждены: решение о Taurus все же будет принято, несмотря на позицию канцлера Германии Олафа Шольца. Во-вторых, военные ФРГ «в полном соответствии с памятными словами главы МИД Бербок (Анналены — Прим. ред.)», полагают, что Германия якобы находится в состоянии войны с Россией.

«Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», — заключил Пушков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией.