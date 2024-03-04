Взрывное устройство обнаружили под авто замректора Луганского университета

Предмет, похожий на неустановленное взрывное устройство, нашли под машиной заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, начальника военной кафедры Виталия Киселева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло все 3 марта в районе административного здания на площади Героев ВОВ. Правоохранители в ходе обследования со служебной собакой под машиной Toyota нашли предмет внешне схожий с электро-детонатором, а также неустановленное вещество белого цвета. Они в дальнейшем были изъяты.

На месте происшествия были задействованы полицейские, сотрудники МЧС и росгвардейцы, а также техника. Эвакуация не проводилась. В целях безопасности было ограничено движение авто и пешеходов поблизости.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ РФ нашла в пункте пропуска «Джанкой» при досмотре на днище автомобиля самодельное взрывное устройство. Машина пыталась попасть в Крым.