Взрывное устройство обнаружили под авто замректора Луганского университета

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 20 0

В целях безопасности было ограничено движение для водителей и пешеходов поблизости.

Взрывное устройство обнаружили под авто замректора Луганского университета

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Предмет, похожий на неустановленное взрывное устройство, нашли под машиной заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, начальника военной кафедры Виталия Киселева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло все 3 марта в районе административного здания на площади Героев ВОВ. Правоохранители в ходе обследования со служебной собакой под машиной Toyota нашли предмет внешне схожий с электро-детонатором, а также неустановленное вещество белого цвета. Они в дальнейшем были изъяты.

На месте происшествия были задействованы полицейские, сотрудники МЧС и росгвардейцы, а также техника. Эвакуация не проводилась. В целях безопасности было ограничено движение авто и пешеходов поблизости.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ РФ нашла в пункте пропуска «Джанкой» при досмотре на днище автомобиля самодельное взрывное устройство. Машина пыталась попасть в Крым.

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