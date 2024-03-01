Выбрали светлое будущее: как Крым пережил энергетическую и водную блокаду

В марте наша страна отметит знаменательную дату — десятилетие вхождения Крыма в состав России. Это событие, без преувеличения, исторического масштаба и значения. Пятый канал подготовил серию сюжетов, в которых расскажет, как изменился полуостров за это время. И сегодня Корреспондент «Известий» Николай Аксенов — об энергоблокаде со стороны Украины, попытках Киева лишить жителей воды и бейби-буме, который все это спровоцировало.

Десять лет назад на месте, где сейчас стоит Симферопольская электроподстанция, был пустырь с кучей строительного мусора. Коллектив предприятия вместе с остальными крымчанами героически пережил электроблокаду в ноябре 2015 года. Тогда радикально настроенные националисты со стороны Украины подорвали электроопоры, питающие полуостров.

Энергоблокада длилась две недели, зато стала серьезным волевым стимулом на много лет вперед.

«Это дало толчок к развитию энергосистемы всего Крыма. У нас сейчас работает Балаклавская ТЭС, Таврическая ТЭС. Мы открываем высоковольтные подстанции», — отметила специалист коммуникативных связей ГУП РК «Крымэнерго» Анастасия Чепрасова.

Энергомост Крым — Кубань был проложен по дну Керченского пролива в рекордно короткие сроки.

Помимо внешних факторов, то есть энергоблока со стороны Украины, российские энергетики в 2015 году столкнулись с тотальным дефицитом электроэнергии на полуострове из-за изношенной инфраструктуры, поэтому пришлось все обновлять на 90% и отстраивать новую систему.

С перебоями в подаче электричества в селах, больницах и на производстве боролись с помощью генераторов, дизельных подстанций. А вот отключение полуострова от днепровской воды крымские власти сразу переквалифицировали в геноцид. Это преступное решение принималось лично тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

Задраив наглухо шлюзы Северо-Крымского канала, украинская сторона оставила без воды сотни тысяч домов и частных хозяйств. За несколько лет простоя многие специалисты были уверены, что канал пришел в негодность и ремонту не подлежит.

Уже исторические кадры, на которых наши защитники взрывчаткой в щепки разнесли заслонки, остановившие воду из Днепра. Таким образом, начало СВО положило конец водной блокаде Крыма.

Все водное хозяйство Крыма, конечно, обновилось. Главное достижение — глубокая реконструкция всех узлов и систем орошения и водохранилищ. Например, как в Белогорском районе. Его запасов хватит на целых полтора года, это без пополнений в виде дождей и снега.

Теперь сюда водят экскурсии студентов из профильных вузов. Ребятам, готовым связать свою жизнь с ремеслом инженера, рассказывают о том, как за десять лет самая большая страна в мире на примере одного региона справилась с таким количеством проблем, с которыми мало кому под силу на политической карте мира.

«Это дико вдохновляет. Я, конечно, хочу тоже поучаствовать в проектных работах», — отметил студент КФУ имени В. И. Вернадского Артем Свиридов.

Общие суммы ущерба, нанесенного киевским режимом против своих бывших сограждан, исчисляются семизначными цифрами.

Транспортная блокада в 2014 году остановила весь грузовой поток в оба направления: фуры и даже малотоннажные грузовики. Боевики в масках и с оружием не пускали людей в Крым. Но крымчане уже были под надежной защитой в родной гавани. На каждый новый вызов истории огромная страна отвечала новым техническим рекордом: трасса «Таврида», Крымский мост, аэропорт имени Айвазовского и многое другое.