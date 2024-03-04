Митя Фомин назвал главную отличительную особенность русского человека

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 28 0

Митя Фомин: русский человек славится щедростью души

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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В пример исполнитель привел свою родную сестру, которая не первый год проживает за границей.

Певец Митя Фомин рассказал, какой «отличительной чертой» может похвастаться русский человек. По его словам, именно жители России обладают настоящей щедростью души. Пообщаться с исполнителем удалось корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии Russian Party Super совместно с VK.

Музыкант отметил, что сравнивать иностранный менталитет и характер с русским достаточно сложно, находясь в России — в родной стране ты будешь слишком «предсказуем».

За границей же все становится «очевидно». Так, в пример Митя Фомин привел свою родную сестру Светлану, которая уже долгое время живет в Италии. По словам певца, она всегда удивляла местных мужчин, потому что «делала все».

Сестра артиста занималась домом и уборкой, строила карьеру, заботилась о детях, не забывала рукоделие и даже чинила музыкальные инструменты. Кроме того, она также может помочь с маникюром и педикюром.

«Это щедрость души, когда ты хочешь дарить то, что ты умеешь и можешь», — считает Митя Фомин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Митя Фомин о том, чему русским надо учиться у китайцев.

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