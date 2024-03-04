Курс биткоина превысил 65 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Криптовалюта демонстрирует стремительный рост.

Курс биткоина превысил 65 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Стоимость биткоина (ВТС) оказалась выше отметки в 65 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года. Такие данные опубликованы на площадке Coindesk.

Так, в ходе торгов в 11:36 по московскому времени стоимость криптовалюты начала стремительно расти с отметки 64,948 тысячи долларов. В результате к 11:44 курс установился на уровне 65,520 тысячи долларов. Однако затем стоимость то падала, то увеличивалась.

К 12:33 биткоин стоил 65,564 тысячи долларов, а спустя десять минут — 65,261, прибавив 5,65%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему растет курс биткоина и есть ли у этого предел. Криптовалюта на протяжении последних месяцев только дорожает, однако уверенности в ее безоблачном будущем у инвесторов нет.

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