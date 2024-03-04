«Ведомого спас»: летчик Су-35 отвел ракету от самолета сослуживца в зоне СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 141 0

Российский летчик голосом смог отвести ракету от самолета сослуживца в зоне СВО

«Ведомого спас»: летчик Су-35 отвел ракету от самолета сослуживца в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Во время ночного полета российский истребитель попал в прицел украинских ПВО, однако летчики благодаря слаженным действиям перехитрили врага.

Летчик Су-35 российских ВКС Алексей Ведящев спас сослуживца во время боевого вылета, предупредив его по радиосвязи о приближающейся вражеской ракете. Историю опубликовал Telegram-канал Минобороны РФ.

«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — рассказал летчик.

Ведящев служит в звании капитана, занимает должность заместителя командира эскадрильи, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. В ходе спецоперации летчик сбил несколько самолетов и один вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны ранее сообщили, что летчики российских Су-35 лишили самолеты ВСУ возможности взлетать с аэродромов базирования. Своим нахождением в воздухе экипажи российских истребителей буквально не дают противнику возможности подняться в воздух, так как любая воздушная цель при попытке взлететь тут же ими обнаруживается и уничтожается. Боевую задачу летчики Су-35 выполняют в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российский истребитель Су-35 сорвал планы ударной группы ВСУ.

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