Истребитель Су-35С сорвал планы ударной группы ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 44 0

Истребитель Су-35 прикрыл в зоне СВО бомбардировщики от авиации ВСУ и отогнал ее

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время суток при любых погодных условиях.

Российские летчики истребителя Су-35С ВКС России помогают бомбардировщикам в зоне СВО, надежно прикрывая и сопровождая их. Во время боевого вылета один пилот российского многоцелевого сверхманевренного истребителя обнаружил в воздухе вражескую ударную группу. Видео с боевого вылета показало Министерство обороны России.

Экипажи самолета выполняют боевую работу круглосуточно. Летчик Су-35с получил задачу по прикрытию группы и успешно выполнил ее в полном объеме.

«Выполнил наведение на данную группу, по указаниям командного пункта сблизился, поставил на атаку. Ударная группа противника отвернула, прекратила выполнение своей задачи. Отработав, все наши самолеты вернулись на аэродром вылета», — поделился своим опытом летчик Иван.

Ранее 5-tv.ru показало кадры лучшего видео СВО за день.

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