«Свысока смотрела»: Лужина не поняла, зачем Рязанов взял в свой фильм Брыльску

Актриса возмущена русофобскими заявлениями польской коллеги и считает, что та всегда придерживалась таких взглядов.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, отмечающая накануне 85-летие, в интервью aif.ru призналась, что любит картины знаменитого советского режиссера Эльдара Рязанова, однако не поняла его решение взять в свой ставший культовым фильм «Ирония судьбы или С легким паром!» (1975) польскую актрису Барбару Брыльску.

По словам Лужиной, Брыльска уже в те годы не отличалась особой любовью к СССР и его гражданам и всячески подчеркивала это, а то, что полячка говорит в адрес России сегодня, вообще приводит в ужас российскую актрису.

«Единственное, в чем я Рязанова не понимаю и не поддерживаю — зачем он взял Барбару Брыльску в „Иронию судьбы“. Мне она всегда была неприятна, а уж сейчас то, что она творит, — это вообще ужас какой-то. <…> Знаете, какая штука: она, по-моему, всегда была такой. Всегда у нее такое отношение было к нам — не очень доброжелательное. Даже когда она снималась у нас, даже когда приезжала со своими картинами на встречи со зрителями — у нее было все время немножечко пренебрежительное отношение и к нашему зрителю, и к нам, коллегам. Она немножко свысока на нас на всех смотрела», — рассказала Лужина.

Актриса недоумевает, зачем с таким отношением к стране и ее гражданам нужно было соглашаться работать здесь. При этом, отметила Лужина, Брыльска должна быть благодарна СССР, ведь даже в родной Польше ее знают только по «Иронии судьбы».

«Может, не надо было тогда ей работать у нас, раз она так не любит Россию? Что же она полезла сниматься?! <…> Зачем же тогда ты сюда приезжаешь, зачем? Если ей так все у нас не нравится? Говорит, ой, Иркутск, Омск, я не могу даже из самолета выйти, там кругом грязно, боюсь прикоснуться. Господи помилуй, ну не летай! Значит, ты сюда летаешь, чтобы заработать деньги», — возмутилась Лужина.

Актриса добавила, что и на Западной Украине, во Львове, уже в советское время сталкивалась с негативным отношением к себе, как к русской. Между тем в Киеве и других городах Украины подобных настроений никогда не было, вспоминает актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую актрису первоначально видел Эльдар Рязанов в роли Нади из «Иронии судьбы», которую в итоге сыграла Барбара Брыльска.