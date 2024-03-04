Российского бизнесмена Хотина приговорили к девяти годам колонии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 133 0

Решение вынесено по уголовному делу о растрате.

Российского бизнесмена Хотина приговорили к девяти годам колонии

Фото: Андрей Любимов / ТАСС

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Бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.

«Назначить Хотину Алексею Юрьевичу девять лет лишения свободы», — огласила решение судья Ольга Багрова.

Кроме того, бывший президент «Югры» Алексей Нефедов получил 8,5 лет колонии общего режима, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев — восемь лет, экс-директор столичного филиала Нина Чернова — шесть лет.

С фигурантов также взыскали 17,3 миллиарда рублей.

С 2019 года Алексей Хотин находится под арестом. В мае суд обязал его заплатить более 192 миллиардов рублей в качестве возмещения вреда по делу о неуплате налогов. Прокуратура тогда установила, что группа компаний «Русь-Ойл» прибегала к схемам, которые помогали уйти от налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Хотин проходил еще и по другому делу: о растрате более 23 миллиардов рублей у банка «Югра». По версии следствия, средства были похищены путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Лицензия у кредитной организации была отозвана в июле 2017 года, в следующем ее признали банкротом. Центробанк России оценил «дыру» в капитале в 160,9 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнесмена Хотина требовали приговорить почти к десяти годам колонии.

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