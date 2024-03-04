«Исключено»: Шольц снова высказался против отправки ракет Taurus на Украину

Шольц: военные ФРГ понадобятся для работы с ракетами Taurus на Украине
Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp / ТАСС
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Канцлер неоднократно говорил, что такие поставки совершать нельзя, но почему?
Солдаты Вооруженных сил Германии понадобятся на Украине для работы с ракетами Taurus, но это невозможно. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц во время посещения образовательного учреждения в городе Зиндельфинген.
«Не может быть так, чтобы поставлялась система вооружения с большим радиусом поражения без обдумывания, каким может быть контроль над этим оружием. А если хочется иметь контроль и это возможно только при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено», — сказал он.
Парламент Германии отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину 22 февраля 2024 года. За принятие документа выступили 182 депутата, против — 480, еще пять воздержались. Позднее в Бундестаге объяснили свою позицию по ракетам Taurus. Шольц также заявлял, что решение окончательное, аргументировав решение рисками ударов по Москве.
Ракеты раздора: как ситуация с Taurus рассорила Шольца и Макрона
Позднее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.
Появились сообщения, что запись указывает на подготовку ФРГ к войне с Россией. Однако Берлин опроверг эти утверждения, назвав их абсурдом и продуктов российской пропаганды.
Ранее 5-tv.ru писал, что Британия давит на Германию ради отправки ракет Taurus на Украину. Олаф Шольц не хочет отправлять киевскому режиму дальнобойное оружие, способное долететь до территории России.
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