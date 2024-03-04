«Абсурд»: в Германии ответили на сообщения о подготовке к войне с Россией

|
Евгения Романова
Евгения Романова 319 0

Кабмин ФРГ: «слитая» беседа офицеров не говорит о подготовке к войне с Россией

«Абсурд»: в Германии ответили на сообщения о подготовке к войне с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Dietmar Plewka

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Немецкие власти при этом собираются в будущем обезопасить свои внутренние беседы, поскольку запись одной из них недавно оказалась в интернете.

Правительство Германии назвало абсурдом и продуктом российской пропаганды утверждения о том, что обнародованный диалог немецких офицеров указывает на подготовку ФРГ к войне с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил представитель кабмина страны Вольфганг Бюхнер.

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», — сказал он.

Представитель Минобороны ФРГ сообщил в беседе с журналистами, что ведомству неизвестно о каких-либо других случаях перехвата переговоров офицеров страны. Тем не менее будут распространены рекомендации по безопасному дистанционному общению.

Читайте также

Песков: разговор офицеров ФРГ подчеркнул вовлеченность в конфликт на Украине

«Слив» беседы немецких офицеров

Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.

Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи, а Минобороны Германии признало, что разговор немецких офицеров о возможной атаке по Крымскому мосту был перехвачен.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил недовольство тем, что переговоры старших немецких офицеров утекли в сеть. Он назвал опубликованные данные «серьезной утечкой». Кроме того, 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России после обнародованного разговора.

Как Германия пыталась защититься от российских пранкеров

В 2023 году Федеральная служба по защите конституции Германии рассылала немецким политикам предупреждения о возможных звонках российских пранкерах Вована и Лексуса. Эта спецслужба занимается контрразведкой. Она в сообщениях призывала к превентивным мерам против текущей российской кампании дезинформации.

К слову, один из пранкеров Вован Кузнецов ответил на предупреждения ФРГ. Он обратил внимание, что такие серьезные страны, как Германия и Великобритания, расценивают блогеров как глобальную угрозу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора офицеров ВВС.

Тема:
Спецоперация
4 мар
«Поставить, а не передать»: Зеленскому напомнили об оплате оружия из Евросоюза
4 мар
Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго танка Abrams в районе Авдеевки
4 мар
«Станет трагедией»: на Украине бьют тревогу из-за нехватки боевиков в ВСУ
4 мар
Прощай, наш верный друг: пес защитил российских бойцов от украинского дрона
4 мар
Песков: разговор офицеров ФРГ подчеркнул вовлеченность в конфликт на Украине
4 мар
В Европе анонсировали презентацию официального предложения по активам России
4 мар
Россия поднимет в ОЗХО вопрос о применении Украиной химоружия в зоне СВО
4 мар
Запад мог поставить Киеву вещества для подготовки терактов в Запорожской области
4 мар
Яд из-за океана: Киев планировал диверсию с химикатами из США
4 мар
Экипажи Су-34 поразили скопление сил противника на краснолиманском направлении
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Под счастливой звездой окажутся пять знаков: финансовый гороскоп на весну...

Последние новости

15:54
«Не собираемся»: Шмыгаль о переговорах Украины и России по транзиту газа
15:51
Польша сообщила о «неком объекте», упавшем в поле на севере страны
15:39
Ходатайство Ефремова об УДО одобрила администрация колонии
15:31
«Время не на нашей стороне»: Орбан высказался о приближении к границе с Россией
15:24
Приставка «био» — не гарант: как выбрать продукты без опасных добавок
15:10
«Не для места на парковке»: многодетный Жуков ответил на вопрос о маткапитале

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Если наболело: Антон Богданов ответил на высказывание Кологривого о коллегах

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок