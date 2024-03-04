«Абсурд»: в Германии ответили на сообщения о подготовке к войне с Россией

Кабмин ФРГ: «слитая» беседа офицеров не говорит о подготовке к войне с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Dietmar Plewka
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Немецкие власти при этом собираются в будущем обезопасить свои внутренние беседы, поскольку запись одной из них недавно оказалась в интернете.
Правительство Германии назвало абсурдом и продуктом российской пропаганды утверждения о том, что обнародованный диалог немецких офицеров указывает на подготовку ФРГ к войне с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил представитель кабмина страны Вольфганг Бюхнер.
«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», — сказал он.
Представитель Минобороны ФРГ сообщил в беседе с журналистами, что ведомству неизвестно о каких-либо других случаях перехвата переговоров офицеров страны. Тем не менее будут распространены рекомендации по безопасному дистанционному общению.
«Слив» беседы немецких офицеров
Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.
Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи, а Минобороны Германии признало, что разговор немецких офицеров о возможной атаке по Крымскому мосту был перехвачен.
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил недовольство тем, что переговоры старших немецких офицеров утекли в сеть. Он назвал опубликованные данные «серьезной утечкой». Кроме того, 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России после обнародованного разговора.
Как Германия пыталась защититься от российских пранкеров
В 2023 году Федеральная служба по защите конституции Германии рассылала немецким политикам предупреждения о возможных звонках российских пранкерах Вована и Лексуса. Эта спецслужба занимается контрразведкой. Она в сообщениях призывала к превентивным мерам против текущей российской кампании дезинформации.
К слову, один из пранкеров Вован Кузнецов ответил на предупреждения ФРГ. Он обратил внимание, что такие серьезные страны, как Германия и Великобритания, расценивают блогеров как глобальную угрозу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора офицеров ВВС.
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