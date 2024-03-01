Уговоры, сделки и шантаж: Британия давит на Германию ради отправки ракет Taurus на Украину

Олаф Шольц не хочет отпарвлять киевскому режиму дальнобойное оружие, способное долететь до территории России.

Правительство Великобритании пытается уговорить власти Германии на поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, несмотря на категоричный отказ Берлина. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

На минувшей неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил однозначную позицию, заявив, что Германия намерена и дальше поддерживать киевский режим, однако отправлять ракеты Taurus, которые способны наносить удары по территории России, немецкие власти не собираются. Тем не менее, это не устраивает Великобританию.

«Высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus», — говорится в материале.

Власти королевства предлагают ФРГ сделку, обещая поставлять Киеву свои дальнобойные ракеты Storm Shadow с условием, что бундесвер позже восполнит запасы вооружения Лондона.

А некоторые британские чиновники и вовсе напрямую давят на Шольца, называя его откровенно слабым политиком, который только и делает, что оправдывается.

«Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он не тот человек, на не той работе и не в то время», — заявил бывший министр обороны Бен Уоллес газете Evening Standard.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шольц объяснил нежелание Германии передавать Украине ракеты Taurus.