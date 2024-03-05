Золотухин, Скляр, Васильева и другие: знаменитости, чьи дети ушли в монастырь

Почему звездные дети отказываются идти по стопам родителей и обращаются к Богу?

Никого не удивляет, когда дети знаменитостей идут по стопам своих родителей — это кажется естественным и понятным. Однако совсем другое дело, когда они не просто выбирают другую профессию, а решают посвятить себя Богу. Что заставляет звездных детей отказаться от мирской суеты? Об известных актерах, чьи наследники пошли по пути богослужения, читайте в материале 5-tv.ru.

Валерий Золотухин

Народный артист РСФСР Валерий Золотухин еще в студенческие годы женился на однокурснице Нине Шацкой, которая родила ему сына Дениса. Однако, когда мальчику было десять лет, актеры расстались. Денис тяжело переносил развод родителей, пережить это трудное время ему помогло увлечение музыкой. После школы сын знаменитых актеров решил пойти по их стопам и поступил во ВГИК на режиссерский факультет.

Однако через некоторое время Денис разочаровался в актерской профессии и решил перейти в духовную семинарию. Сегодня сын Валерия Золотухина — клирик Никольского храма в Ермолино. С женой Анной он воспитывает шестерых детей.

Екатерина Васильева

Фото: Кадр из к/ф «Берега моей мечты», реж. Станислав Дремов, 2013 г.

Единственного сына Дмитрия народная артистка РСФСР Екатерина Васильева родила в 1973 году в браке со вторым супругом, драматургом Дмитрием Рощиным. Уже в детские годы мальчик, как и многие дети актеров, снимался в фильмах, а после школы решил связать свою жизнь с кинематографом и поступил во ВГИК. К слову, там у него случился роман с известной впоследствии актрисой Еленой Кориковой. От этих отношений на свет появился мальчик Арсений, однако ни Дмитрий, ни его знаменитая мать не признают наследника до сих пор.

Еще в студенческие годы Дмитрий вслед за матерью приобщился к церкви и начал посещать храм. По окончании ВГИКа он решил отказаться от актерской карьеры и, как и сын Золотухина, пошел учиться в духовную семинарию. Сегодня Дмитрий Рощин — протоирей и настоятель Храма Святителя Николая на Трех Горах. Он и его жена Любовь воспитывают восьмерых детей.

Игорь Скляр

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Сын народного артиста РФ Игоря Скляра и его жены, актрисы Натальи Акимовой, Василий появился на свет в 1991 году. С детских лет мальчику прививали любовь к литературе и искусству, он даже закончил музыкальную школу по классу фортепиано.

Когда настало время выбирать профессию, Василий сначала, как водится, пошел по стопам родителей и поступил в театральный вуз. Однако закончив его, он решил круто изменить жизнь и снова отправился учиться — в духовную семинарию.

Сейчас Василий служит чтецом в Софийском соборе и продолжает учебу. Знаменитые родители приняли выбор сына, более того, они гордятся им и по выходным посещают его службу.

Евгений Стеблов

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Звезда культовой картины «Я шагаю по Москве», народный артист РФ Евгений Стеблов, можно сказать, сам привел к Богу своего сына Сергея, рожденного в 1973 году.

Случилось это при драматических событиях, когда самому актеру было 33 года. Никогда до этого не помышлявший о вере и даже состоявший в коммунистической партии Стеблов попал в аварию, после которой крестился сам и крестил девятилетнего сына. Очутившись в юном возрасте в храме, Сергей решил в будущем стать священником и запланировал после школы поступить в духовную семинарию.

Однако у знаменитого отца были другие планы на карьеру сына, которого он видел, как и себя, актером. По настоянию родителей Сергей закончил Щукинское училище и попробовал силы в кинематографе и на телевидении. Однако его всегда тянуло к богослужению, и после смерти матери он, наконец, решил посвятить себя делу своей жизни.

В 2010 году Сергей Стеблов уехал на Соловецкие острова, где сейчас служит монахом в Соловецком Спасо-Преображенском монастыре и ощущает, что нашел свое призвание.

Василий Шукшин

Фото: Кадр из к/ф «Они сражались за Родину», реж. Сергей Бондарчук, 1975 г.

Младшая дочь актера, режиссера и писателя Василия Шукшина и его жены, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга родилась в 1968 году и тоже в детстве начала сниматься в кино.

После школы она пошла по стопам родителей, поступила в ГИТИС, затем перевелась во ВГИК, а по его окончании поступила в Литературный институт, который бросила недоучившись. В 90-е Ольга снялась в нескольких картинах, однако актерская карьера у нее не задалась, и она уехала попытать счастья в США.

За океаном дочь Шукшина тоже не смогла наладить жизнь, а, вернувшись вскоре на родину, обратилась к религии и отправилась в Николо-Шартский монастырь в Ивановской области. Там она прожила послушницей около 15 лет, после чего в 2013 году вернулась к мирской жизни.

Юрий Каюров

Фото: Кадр из к/ф «Дело Сухово-Кобылина», реж. Леонид Пчёлкин, 1991 г.

Единственный сын народного артиста РСФСР Юрия Каюрова Леонид родился в 1956 году и с детства мечтал быть актером. Более того, он верным путем шел к своей мечте: окончил актерский факультет ВГИКа, где учился у легендарных актеров Бориса Бабочкина и Алексея Баталова, снялся в десятке фильмов и служил в нескольких театрах — во МХАТе, Ленкоме, Театре Советской Армии.

Однако в 90-х годах Леонид решил сменить профессию и обратиться к Богу. Он окончил Московскую духовную семинарию в Сергиевом Посаде и стал диаконом, а потом протодиаконом. Сейчас Леонид служит в храме Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле.

Дмитрий Певцов

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Сыну народного артиста РФ Дмитрия Певцова Елисею скоро исполнится 17 лет, и отец сам мечтает, чтобы наследник избрал путь богослужения. В одном из интервью Певцов рассказал, что Елисей не планирует продолжать актерскую династию и не видит себя на сцене или в кино. Звезда «Бандитского Петербурга» — человек верующий и надеется, что сын станет монахом. Многие выходные Певцов проводит с сыном, помогая обустраивать территорию монастыря.

Однако у Елисея, судя по всему, другие планы на жизнь. Во всяком случае, пока. Мальчик интересуется автомобилями и сейчас откладывает деньги на свою первую машину, работая концертным администратором у отца. В свою очередь Певцов не теряет надежды на то, что сын все же станет монахом.

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