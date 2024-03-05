Актер Алексей Воробьев рассказал, когда планирует станет отцом

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 34 0

Алексей Воробьев ушел от ответа на вопрос журналиста об отцовстве

Актер Алексей Воробьев рассказал, когда планирует станет отцом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Неужели завидный холостяк готов к семейной жизни?

Певец и актер Алексей Воробьев посетил премьеру фильма «Адам и Ева», которая состоялась в кинотеатре «Октябрь». Во время мероприятия артист пообщался с представителями прессы и ответил на самые различные вопросы. Пришел на показ картины он с юной актрисой Адель Гудаускас, которая была его «экранной дочерью» в фильме «Больше чем футбол».

Одним из интересующих вопросов журналистов стали планы актера обзавестись детьми. Артист сумел корректно уйти от ответа.

«Хороший вопрос. Отвечать будет Адель Гудаускас», — сказал он в беседе с изданием «Страсти».

Юная артистка пожала плечами в ответ.

«Ну и правильно. Пойдем», — сказал, не скрывая улыбки, Воробьев.

Известно, что исполнитель состоял в отношениях со многими артистками, но узами брака себя так ни с кем и не связал.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Алексея Воробьева вышла замуж.

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