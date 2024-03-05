Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Тело знаменитого актера нашли в его квартире.

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев

Фото: Кадр из сериала «Доктор Краснов», 2023 г.

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На 53-м году жизни скончался актер, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», Георгий Николаев. Печально известие сообщил его друг Анатолий Краснопивцев на своей странице «ВКонтакте».

«В это невозможно поверить… Так не должно быть и не должно было случиться! Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень… Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра», — написал Краснопивцев.

Он также рассказал, что его тело нашли в квартире. Что именно случилось и когда именно — пока неизвестно. Похоронят Николаева в Петрозаводске.

Актер родился 3 ноября 1971 года. В 25 лет он окончил актерскую студию при «Творческой мастерской», а в 2010-м — актерский курс Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. 23 года отдал служению карельского Театра драмы.

Дебютом в актерской карьере стала роль в сериале «Улицы разбитых фонарей». После нее Николаева звали и в другие проекты: «Кулагины», «Детективы Анны Малышевой», «Крепкие орешки».

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