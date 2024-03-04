На эмоциональном дне: отец Юлии Началовой раскрыл правду о состоянии Гурцкая после утраты мужа

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 28 0

Продюсер Началов: Диана Гурцкая восстанавливается после смерти супруга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
Юлия Началова Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

С момента трагической гибели супруга певицы прошло девять месяцев, но Гурцкая все еще не торопится возобновлять гастрольную деятельность.

Певица Диана Гурцкая постепенно восстанавливается после страшной трагедии, которая произошла в ее жизни в прошлом году — в мае 2023-го не стало любимого супруга артистки, Петра Кучеренко. Судя по всему, на сцену певица, переживающая утрату одного из самых близких людей, вернется совсем нескоро: процесс психологической реабилитации идет очень медленно. О состоянии знаменитости 5-tv.ru рассказал композитор, продюсер и аранжировщик, близкий друг семьи Гурцкая Виктор Началов.

Так, по словам продюсера, в последнее время семье Юлии Началовой крайне редко удается свидеться с семьей Гурцкая, что, впрочем, совсем не сказывается на теплых и «добрейших» отношениях и с самой певицей, и ее братом Робертом.

Одним из самых последних раз, когда он лично виделся с артисткой, состоялся буквально недавно: представители творческой элиты записывали вместе новую песню. Диана Гурцкая нашла в себе силы, чтобы выйти из дома и частично вернуться к пению, хотя сделать ей это было очень непросто, признался он.

По словам Началова, Гурцкая пережила «страшное горе» и удар, однако «потихоньку возвращается в реальность» и чувствует себя лучше.

«Такие боли, когда близкий человек умирает, никогда не уходят совсем. Но жить-то надо продолжать», — рассудил композитор.

Он подчеркнул, что считает артистку творческим, талантливым, умным и добрым человеком, который сможет пересобрать себя из пепла. 

Началовых и семью Гурцкая связывает давняя дружба. В свое время певицы вместе получали образование, и, по воспоминаниям самой Дианы, Юлия была главным человеком, который помогал ей постигать азы профессии. Когда в семье Началовых случилась беда, и Юлии не стало, Диана Гурцкая и ее брат Роберт поддержали семью певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто поддерживает овдовевшую Диану Гурцкую после трагедии.

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