«Опыт ничему не учит»: Киркоров устроил скандал на концерте в Москве
Киркоров отказался разговаривать с журналистами после концерта в Москве
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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«Акулы пера» тут же напомнили королю эстрады о риске не той двери.
Народный артист России Филипп Киркоров стал участником концерта, который был посвящен Международному женскому дню, об этом сообщает МК.
После мероприятия журналисты и поклонники ждали знаменитость в специальном помещении, куда должны были выйти звезды, выступавшие на сцене. Представители прессы ждали Филиппа, чтобы задать ему вопросы — действительно ли он изменился, будет ли он еще участвовать в сомнительных вечеринках, что он думает о своей поездке на Донбасс.
Отвечать на них Киркоров отказался. Организаторы концерта пытались уговорить певца побеседовать с представителями СМИ, но это было бесполезно.
Помощники Киркорова в грубой форме потребовали, чтобы все ожидающие освободили помещение. Журналисты были естественно не согласны, и в итоге случился скандал. Затем организаторы объявили, что для беседы с «акулами пера» никто из артистов не выйдет.
«Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался», — заметил один из наблюдателей ситуации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей.
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