Суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей

Таганский суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Всего с народного артиста РФ взыскали 7,92 миллиона рублей, данная сумма составляет налоги и сборы, а также еще и 24 тысячи рублей государственной пошлины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что согласно нашей информации, в начале декабря за Киркоровым значился должок в 12 миллионов рублей, однако он постепенно начал разбираться с ним.