Суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей
Данная сумма составляет налоги и сборы.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Таганский суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Всего с народного артиста РФ взыскали 7,92 миллиона рублей, данная сумма составляет налоги и сборы, а также еще и 24 тысячи рублей государственной пошлины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что согласно нашей информации, в начале декабря за Киркоровым значился должок в 12 миллионов рублей, однако он постепенно начал разбираться с ним.
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