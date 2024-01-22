Суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 146 0

Данная сумма составляет налоги и сборы.

Суд взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Таганский суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около восьми миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Всего с народного артиста РФ взыскали 7,92 миллиона рублей, данная сумма составляет налоги и сборы, а также еще и 24 тысячи рублей государственной пошлины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что согласно нашей информации, в начале декабря за Киркоровым значился должок в 12 миллионов рублей, однако он постепенно начал разбираться с ним.

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