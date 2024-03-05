Интерес растет: поступил ряд новых заявок на присоединение к БРИКС

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Юрий Ушаков: поступил ряд новых заявок на присоединение к БРИКС

Фото, видео: VCG / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Помощник президента России считает, что сотрудничество в межправительственной организации — важнейший вектор внешней политики нашей страны.

Интерес к БРИКС во всем мире растет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что сейчас все больше стран подают заявки на вступление в объединение, только в прошлом году их было более 20.

Это еще раз доказывает то, что принципы БРИКС близки многим странам. Однако говорить о расширении рано. Также помощник президента еще раз подчеркнул, что сотрудничество в формате объединения — один из главных векторов внешней политики нашей страны, который, в долгосрочной перспективе, ведет к справедливому многополярному миру.

Еще одна цель БРИКС на ближайшее будущее, по словам Ушакова, — создание независимой платежной системы, основанной на блокчейне и цифровой валюте. Пользоваться ей будет удобней государствам, бизнесу и населению, а затраты на систему и влияние от политики должны быть минимальными.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пакистан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

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